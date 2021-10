Qui substituirà Nissan a les seves plantes de Catalunya?

Quins projectes hi ha sobre la taula?

El tancament d'una planta històrica

Ladecidirà aquest divendres quins projectes dels que hi ha sobre la taula són elsperla multinacional nipona a les, segons han confirmat fonts coneixedores de les negociacions a l'ACN. Els cinc projectes que han arribat fins a aquesta fase de les converses són els deque, per motius de confidencialitat, no han fet públic el seu interès, però que tot apunta que són; la belga; elliderat per la catalana QEV Technologies; i el projecte de la catalanaLa reunió ha començat a primera hora del matí, a les 8.30 h, i es preveu que se'n comuniquin elsSegons fonts consultades per l'ACN, els membres de la taula de reindustrialització esperen que es presentin tots els projectes definitius durant la reunió.La intenció és llavors donar un ordre de preferència a cadascun dels projectes seleccionats per començar aque posarien i que se'ls exigirien per ocupar les instal·lacions de Nissan. Sobre la taula hi haurà qüestions com el, l', ladels actius i amb els governs dels potencials ajuts públics, així com lesque s'han de garantir per al personal.El mes, s'haurà de prendre lasobre el projecte o projectes escollits. En principi, si el projecte considerat 'preferent' durant la reunió d'aquest divendres accepta i compleix totes les condicions que es negociïn en les properes setmanes, seria l'escollit. Si no, el procés seguiria amb el proper de la llista, segons fonts consultades per l'ACN.El grup belgaplanteja fabricarel 2025 a les plantes que Nissan deixarà buides aquest any, i arribar als 75.600 el 2030. Els màxims dirigents del grup especialitzat en diferents components de l'automoció asseguren que la seva candidatura podriaamb unaen els pròxims sis anys. La xifra podria pujar als 1.000 milions el 2030. El projecte assumiriade pintura amb una inversió de 80 milions.El, juntament amb una desena d'empreses més, plantejaa les plantes que Nissan tancarà a finals d'any. QEV va anunciar una 'joint venture' amb la també catalana BTECH i la nord-americana Ronn Motor per reindustrialitzar les fàbriques de Zona Franca, Sant Andreu i Montcada. El hub apostaria pelper vehicles industrials i d'última milla, així com de plataformes elèctriques per busos i camions petits. Cadascuna de les empreses fabricaria sota la seva pròpia marca. L'aliança promoguda per QEV també està pensada per implementar una línia de fabricació sota llicència, amb l'objectiu de multiplicar de manera exponencial el volum de producció, i per la qual ja s'han interessat més de deu empreses com Inzile, Volta, Quantron, HispanoSuiza, Lupa, Voltia o EBRO.En el cas de, l'empresa catalana apostaria peri "possiblement" també quadricicles elèctrics. Aquest projecte, que apostaria per implantar un sistema de producció integral, podria cobrir, a llarg termini. El CEO i fundador de Silence, Carlos Sotelo, s'ha mostrat confiat que el de la seva empresa sigui un dels projectes escollits en el projecte de reindustrialització de Nissan. "És una aposta segura, d'aquí, de casa. Crec que Silence ha de tenir un forat en la reindustrialització de Barcelona, de Nissan i en definitiva d'Espanya", va assegurar a l'ACN.Pel que fa alsse'n coneixen pocs detalls oficialment, ja que no han fet una presentació als mitjans, a diferència de la resta. De fet, fonts sindicals confirmen que fins i tot ells desconeixen els detalls del projecte xinès, que encara no ha fet una presentació formal a la mesa de reindustrialització -cosa que podria canviar aquest divendres. Tot i que es parla deLa multinacional japonesava anunciar fa més d'un any que posariaperquè les instal·lacions no eren prou competitives. Els sindicats van denunciar des del primer moment que l'automobilística havia "deixat morir les fàbriques" amb la seva política d'adjudicació de models.Després de mesos de vagues, els empleats i l'empresa van pactar la data del, i iniciar un procés de reindustrialització que ara enceta el seu tram final. Després d'una desena de reunions, Nissan, el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i el Departament d'Empresa i Treball tenen sobre la taula cinc projectes.Un cop acabat el procés de prejubilacions i baixes incentivades, quedaran al voltant dea partir del desembre, quan marxa l'automobilística japonesa. La mesa tripartita entre les administracions, Nissan i els sindicats, s'ha marcat octubre com la data d'inici de les negociacions finals del contracte. Tot apunta, però, que hi haurà uns mesos d'impàs entre la marxa de Nissan i la posada en marxa definitiva del nou projecte.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor