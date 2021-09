Troben mort el veí de 55 anys del Berguedà desaparegut des de feia dues setmanes

desaparegut des de feia dues setmanes.ho ha comunicat a les seves xarxes socials, després que aquest dijous al vespre trobessin un. En el missatge s’ha informat que el cos trobat era el de l'home, que es deia Pere. Segons fonts dels, la identificació oficial del cadàver no es farà fins d’aquí a unes hores.En el comunicat del consistori a les, lamenten la mort i agraeixen la tasca feta pels Bombers, els Mossos d’Esquadra i “especialment a les personesdel poble i de municipis veïns que durant les darreres setmanes han ajudat a buscar-lo”.Elsfeia dues setmanes que buscaven el veí de Vallcebre que va desaparèixer el dissabte, 18 de setembre, a les 7 del matí. Dues setmanes després buscant-lo, primer, per Vallcebre, i més tard, per tot l’Alt Berguedà, aquesta tarda l’han trobat sense vida a l’interior d’una bassa de Vallcebre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor