Et van cancel·lar vols el 2020? Podràs recuperar els diners en set dies

Donara canvi delsva ser la política habitual de les aerolínies quan va esclatar la pandèmia del coronavirus el 2020. Aquesta pràctica contravé la normativa de la Unió Europea, que ha forçat ara setze aerolínies a reemborsar els vals als viatgers afectats.Els viatgers de Ryanair, Vueling i Iberia, entre d'altres, tenien dret a rebre en set dies, però en molts casos no va ser així i se'ls va reemborsar per un val. Des de l'executiu europeu consideren que aquests vals es van "imposar" als passatgers, ja que havien de ser opcions "voluntàries" que no es poden imposar al client.Podran recuperar el valor dels bitllets els viatgers que no van emprar el saldo dels vals que van obtenir de les aerolínies, i el reemborsament s'haurà de rebre en un màxim de set dies. Els que van contractar un vol mitjançant un intermediari com una agència hauran d'adreçar-se a l'aerolínia per sol·licitar la devolució.El llistat complet d'aerolínies afectades és aquest:, Eurowings,El comissari de justícia, Didier Reynders, ha assegurat que les aerolínies "van actuar en contra de les lleis de protecció del consumidor de la Unió Europea" i ha descrit com a "inacceptable" la pràctica de lliurar vals.

