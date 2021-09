L'esperada funció de Whatsapp que canviarà l'enviament d'àudios

prepara unaper evitara l'hora d'enviar un. L'aplicació de missatgeria instantània permetrà als usuaris, i per tant, els àudios ja no s'enviaran automàticament. Així preveu respondre WhatsApp a una de les reclamacions més demandades pels usuaris.Mentre s'estigui gravant l'àudio, com fins ara, amb el dit premut en el símbol del micròfon, caldrà moure el dit cap amunt. Llavors, apareixeran dues opcions en pantalla:, per bloquejar el missatge abans d'enviar-lo; i, que permetrà escoltar la nota de veu abans d'enviar-la.Ara bé, gran part dels usuaris del món poden disposar en aquests moments de la nova funcionalitat. De moment, només els membres de lade WhatsApp poden revisar els seus àudios abans d'enviar-los. I ja no és possible fer-se membre d'aquesta versió, ja que l'aplicació ho va tancar quan va anar guanyant repercussió social.​​

