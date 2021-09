Els nous requisits per viatjar de Catalunya al Regne Unit

Altres notícies que et poden interessar

Els viatgers catalans que volentindran més facilitats d'accés en els pròxims dies, després de mesos de dures restriccions en vigor per als visitants europeus per la pandèmia. Ara bé, els que estiguin preparant un viatge llampec per aquest cap de setmana o per al pont d'octubre han de conèixer els nous requisits d'entrada.. A partir d'aquest divendres 1 d'octubre el DNI ja no serà vàlid per viatjar al Regne Unit. En el seu lloc, caldrà dur el passaport. Acaba així el període transitori del divorci entre la Gran Bretanya i la Unió Europea, que va materialitzar-se el 31 de desembre del 2020, però que encara no s'havia fet efectiu pel que fa als viatges.. A més, des del 4 d'octubre els visitants europeus que estiguin vacunats no hauran de presentar cap PCR per accedir al Regne Unit. Cal, això sí, que tinguin la pauta completa. Per acreditar-ho poden presentar el, que es pot descarregar des de La Meva Salut. Tampoc cal que facin cap mena de quarantena.. La millora epidemiològica ha permès que l'Estat hagi abandonat la llista groga de destinacions amb risc, com ja fa unes setmanes va abandonar la llista vermella que obligava a fer quarantena i a fer-se proves amb un cost de 2.700 euros per persona. Sí que cal presentar una PCR al cap de dos dies d'arribar al Regne Unit, si bé en els pròxims dies el govern britànic podria autoritzar que fos un test d'antígens, més barat.

