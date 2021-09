Els abusos amb l'alcohol generen situacions completament surrealistes que, a vegades, acaben superant els millors relats de ficció. Diverses vegades les històries acaben de manera negativa, però en aquest nou cas del mal ús de la beguda la situació va esdevenir estrambòtica. Segons ha explicat el mitjà turcel succés protagonitzat per, ha estat de traca i mocador.Dimarts passat, segons relata la televisió turca, l'home en qüestió es trobava bevent alcohol amb uns amics en un bosc molt a propal territori de Bursa. En un moment de la nit, i, Mutlu va deixar el grup per endinsar-se al bosc i ja no va tornar. Tots ells no van adonar-se de la marxa de l'home i van decidir deixar la festa i tornar a casa.La sorpresa dels seus amics va ser comprovar que l'home no havia tornat a casa. La seva dona, estranyada, va confirmar la seva desaparició i a. De manera immediata es va organitzar una batuda exprés pel bosc per intentar trobar Beyhan Mutlun.Grups de persones i agents de policia van participar en aquest dispositiu al bosc, on es va organitzar la festa, per intentar trobar-lo. Tots ells cridaven el seu nom i en un moment concret, després d'un fort "Beyhan!", va respondre una persona del grup.. La gran sorpresa de tots va ser que l'home s'havia afegit al grup de rescat per trobar-se a si mateix, sense saber quin era el motiu exacte d'aquella agrupació de persones caminant pel bosc.Ensurt a part, els agents de policia van acompanyar l'home a casa seva per intentar pal·liar els efectes de l'alcohol.del Beyhan Mutlu, segons l'NTV, va ser encara més còmica: "No em castigui amb molta duresa, senyor agent, o el meu pare em matarà".​​

