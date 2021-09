El preu de la llum acomiada setembre amb un nou rècord històric

Elen el mercat majorista acomiada setembre aquest dijous amb una lleu caiguda del 0,04% fins a situar-se en 189,83 euros el megavat hora (MWh), en el que representa el segon preu més alt de la sèrie històrica. Malgrat no ser el dia més car, avui sí que es registraràPer franges horàries, eles registrarà entre les nou i les deu del vespre, quan es pagarà a 221 euros/MWh, mentre que el mínim serà de 145 euros/MWh entre les tres i les cinc de la matinada.El preu per a avui se situa com el segon més elevat de la història, només per darrere dels 189,90 euros/MWh que va marcar el pool aquest dimecres, i per davant dels 188,18 euros/MWh que va aconseguir elel passat 16 de setembre.Els preus del mercat majorista repercuteixen directament en la, a la qual estan acollits gairebé 11 milions de consumidors a l'Estat, i serveix de referència per als altres 17 milions de consumidors que contracten el seu subministrament en el mercat lliure.L'que afecta gran part d'Europa es deu, entre altres factors, a l'encariment del gas en els mercats internacionals, que s'empra en les centrals de cicle combinat i que marquen el preu del mercat en la majoria de les hores, i l'augment del preu dels drets d'emissió de diòxid de carboni (CO₂).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor