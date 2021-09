Elha aprovat aquesta tarda instar ela retirar les distincions i homenatges a. La proposta de laha tirat endavant amb els vots favorables d', i exigeix la retirada d'aquells "elements d'homenatge" al rei emèrit que pugui haver en edificis públics "per considerar que la seva actuació com a cap d'Estat i després de la seva renúncia a la Corona és incompatible amb l'ètica i la democràcia".L'independentisme també reclama alcrear una comissió d'investigació sobre les irregularitats que envolten el rei emèrit. El, juntament amb el, s'ha oposat diverses vegades a investigar lades de la cambra espanyola malgrat els nombrosos indicis de delicte que sobrevolen el rei emèrit. ​La proposta de la CUP també insta a les administracions municipals a retirar les distincions a Joan Carles.La resolució s'ha pogut votar finalment aquesta tarda després que s'hagi admès a tràmit aquest matí. Ahir al vespre, la mesa va tombar la proposta per unque s'ha esmenat. A la reunió hi va haver debat sobre la conveniència de permetre la votació d'aquesta proposta.A la sessió de dimarts,ja van advertir que presentarien denúncies en cas de permetre la tramitació de propostes que vagin en contra de les resolucions del(TC), que ha dit en diverses ocasions que la mesa s'ha d'abstenir de tramitar iniciatives relacionades amb el procés o amb la monarquia. Sense anar més lluny, l'antiga mes del Parlament està investigada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per un possible delicte de desobediència per haver permès el debat sobre l'autodeterminació i contra la monarquia.Més enllà de la proposta sobre Joan Carles, la CUP ha presentat una quinzena de resolucions més al debat de política general, però la que ha generat més controvèrsia és la del referèndum, rebutjada pel president-ahir va recordar que la data no formava part de l'acord d'investidura-, i registrada finalment en solitari. Aquest fet ha forçat la majoria independentista a pronunciar-se i des d'ahir s'endevinava una divisió en els posicionaments.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor