Mor sobtadament el corresponsal de Telecinco a Veneçuela

El periodista i corresponsal de, ha mort a l'edat de 38 anys, segons ha explicat la mateixa cadena. La causa de la mort és desconeguda, però fonts properes al seu entorn han denunciat que no va poder rebre atenció mèdica pelSegons explica la mateixa emissora, Cedeño va començar a sentir-se malament i va patir un, i per això va decidir anar a la capitala buscar atenció mèdica. Després que en fins a dos hospitals es neguessin atendre'l, finalment va ingressar a l'. Ara bé, els metges llavors van dir-li que no sabien que li passava i el van enviar cap a casa.Allà, segons explica la seva companya de professió,, a partir d'un missatge que el mateix Cedeño va escriure abans de morir, el van tractari en. "és enfrontar-te a un sistema de salut col·lapsat. Una cosa és que ho diguem en un reportatge, i l'altra que ho visquem en carn pròpia", explicava el periodista.-un dels pocs medicaments que es troben a les farmàcies del país-, que va ser l'únic que li van receptar els metges, no van ser suficients per salvar la vida del periodista. Cedeño feia vint anys que estava casat amb la seva dona, amb qui tenia

