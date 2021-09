Joan Carles I reapareix: «Alguns estan molt contents que marxés»

El rei emèrit espanyol,, ha assegurat a la seva biògrafa que no perjudica la monarquia per les seves actuacions i ha confirmat la seva relació freda amb, segons fragments publicats aquest dijous per la revista. El pare del rei viu en una "mansió moderna i comfortable, però kitch i freda", segons relata la publicació francesa."Les institucions que vaig deixar haurien de ser suficients", explica l'emèrit, que assegura que "afrontava moltes pressions" perquè abandonés l'Estat i que ell volia anar a Portugal, però li van indicar que estava massa a prop, per la qual cosa va traslladar-se a Abu Dhabi. "Des d'aquí", recull la revista.Joan Carles I manté un contacte escàs amb el seu fill, segons s'entreveu de les declaracions a Paris Match, en què l'emèrit revela quepel seu 83è aniversari, el passat 5 de gener.La rutina del monarca a l'emirat comença matinant, fent exercici, llegint els diaris espanyols i fent trucades als seus advocats i amics, segons el relat publicat a Paris Match. Joan Carles I, però no es planteja tornar a Espanya. "Alguns estan molt contents que marxés", reconeix, i comenta que té "molts" amics al país àrab.​​

