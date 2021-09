Rajoy troba «bé» la taula de diàleg, amb «el límit de la Constitució»

ha afirmat aquest dijous al–on ha intervingut de la mà de l'expresident- que a ell"Jo també he parlat", ha dit, malgrat que ha afegit que en aquest cas no li agrada que "sembli que estan al mateix nivell" perquè "en qualsevol tipus de conversa convé cuidar tota la resta". En tot cas, ha afirmat que en aquestes converses cal tenir en compte quei el fet que "cap dels que està allà pot disposar del principi de la sobirania nacional", perquè "és del poble espanyol".. En aquest marc, ha posat en dubte que les forces independentistes ara no hagin fet un referèndum per declarar la independència "pel fet que hi ha una taula de diàleg". Si no ho fan, segons Rajoy, és perquè "han vist el que passa quan es declara la independència", en referència ai que és que "l'Estat i la nació espanyola tenen instruments per defensar-se i s'utilitzen amb el suport dels grans partits nacionals", cosa que "és molt important" perquè "hi ha límits clars".Ha afirmat que el referèndum que reclama el Govern "és" perquè "qui decideix què és Espanya és el conjunt dels espanyols" i "sobre aquesta qüestió no tenim absolutament res a parlar". Això, segons Rajoy, "convé deixar-ho clar" perquè així s'eviten "altres problemes".En aquest marc ha explicat que quanli va demanar el"i a més em va demanar que el presentés jo al Congrés", es va posar en contacte amb el que aleshores era el líder del PSOE,a, i aquest "en cinc minuts" li va dir que "de cap manera". Segons Rajoy, després, quan va aplicar el 155, va poder comptar amb els socialistes, un fet que aleshores considerava ja "capital".Es dona el cas que les paraules de Rajoy han coincidit en el temps amb la intervenció que l'altre expresident espanyol del PP, José María Aznar , ha fet en la convenció del partit al costat de. Aznar, en un to diametralment diferent, ha considerat que el "problema territorial" és el més greu que té Espanya en aquests moments i ha considerat gravíssim que "els que acaben de donar un cop d'estat siguin socis del govern".

