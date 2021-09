Arxivada la causa penal contra el pare que va matar el fill en un hotel de Barcelona

L'advocada, que representa la mare delpel seu pare a l'agost en un hotel de, ha confirmat aquest dijous des de la Ciutat de la Justícia que la causa penal contra el pare,, ha quedat arxivada després que els Mossos trobessin, fa un parell de setmanes, el cadàver del principal sospitós. La defensa ha reclamat canvis legislatius que permetin utilitzar laper canviar els cognoms de les víctimes de violència vicària. El nen, que es deia, ha estat enterrat aquesta setmana però ho ha fet amb eldel pare."Qualsevol mare pot entendre que no vulgui que el seu fill porti el cognom del pare, que a la vegada és un assassí", ha dit l'advocada en declaracions als mitjans. El crim es va cometre el 25 d'agost a l'de Barcelona. Els Mossos van estar tres setmanes buscant el presumpte assassí, el pare, i finalment el van trobar mort en una zona de difícil accés prop de l'aeroport del Prat. Els investigadors apunten que Álvarez es va suïcidar poc després de matar el fill. La defensa de la mare ha explicat que han intentat canviar el cognom del menor abans de l'enterrament, però no ho han aconseguit. Lapreveu un tràmit d'urgència si és un cas de violència masclista que afecta un menor, però el problema que s'al·lega és que en aquest cas el menor ja havia mort. Per això, les advocades han demanat que també en aquests casos es pugui fer per la via urgent i no pels canals ordinaris. "Tot i que no és molt habitual, des de 2013 hi ha haguten casos de violència vicària", han explicat.La via penal de la causa ja està tancada i ara s'estudia la via civil. La defensa treballa en la part econòmica i la víctima valora demanar una indemnització a l'Estat per violència vicària. La mare, han explicat, necessita ajuda econòmica perquè "ha d'afrontar totes les obligacions contretes per qui fins ara era el seu marit". L'advocadaha llegit també una carta de la dona en què agraeix la feina als cossos policials i als escortes dels Mossos que ha tingut mentre buscaven el sospitós, també als treballadors socials, als psicòlegs que 'han atès, a l'ajuntament de Barcelona i a les seves advocades.

