Aznar assegura que Espanya «no és un país plurinacional ni la mare que els va parir»

ha assegurat aquest dijous que "Espanya és una nació, no set ni quatre ni vint-i-una.". Ha afirmat que la política a Espanya va funcionar des del 1977 fins al 2004. La intervenció d'Aznar s'ha produït a Sevilla, al costat de, dins dels actes a la Convenció ideològica que organitza el PP i que culminaran diumenge vinent a València.També ha tingut un record, sense esmentar-lo, pel, que ha demanat perdó per la conquesta de Mèxic. "En aquests moments en què es demana perdó per tot -ha afirmat-, jo no ho faré, ho digui qui ho digui", ha afirmat Aznar. L'expresident ha fet un cant a defensar la història d'Espanya, "amb els seus encerts i els seus errors, jo me'n sento orgullós i".L'exlíder de la dreta ha proclamat que el "problema territorial" és el més greu que afronta Espanya, expressant el seu estupor davant de fets com que ". El líder de Bildu, que va segrestar i interrogar l'ambaixador Javier Rupérez, és soci del govern". Ha dit que hi ha dues dates en la història recent d'Espanya de menor sentiment nacionalista a Espanya van ser, segons el CIS, els anys 1999 i 2003, quan governava el PP.Aznar, perquè el país està desordenat". S'ha referit al funcionament de les institucions a l'estat i ha manifestat que el que més l'ha indignat és "que l'sigui utilitzada per impedir que un pròfug sigui lliurat a la justícia espanyola. Això és un escàndol i una vergonya"., que somreia satisfet. "I, a més, ho faràs bé". Ha reclamat "tenir ambició reformista, més enllà de fer un bon diagnòstic de la situació", com va tenir, segons ell, el seu govern el 1996.Aznar ha parlat sobre "el funcionament de les institucions". En el tema econòmic, ha subratllat el cost que suposa un 120% de deute. "Com es pot viure així?", s'ha preguntat., recordant que el 1999, amb ell a la Moncloa, va ser quan "a Espanya hi va haver per primer cop en la història una reducció d'impostos".L'exlíder del PPi cada dia escolto una ocurrència diferent sobre això. El millor sistema de pensions és el que es pot pagar", ha sostingut, per elogiar la reforma feta pel seu partit. "Però un dèficit estructural del 5% no es pot mantenir, ningú ens donarà diners".Casado ha presentat Aznar i li ha donat les "gràcies" per la seva etapa de govern: "Va rebre un país endarrerit io, va superar el dèficit públic i per primer cop hi va haver superàvit comercial, va crear el gran miracle espanyol, estudiat a les universitats nord-americanes, i va crear cinc milions de llocs de treball". Casado ha comparat la situació que es va trobar Aznar a l'arribar a la Moncloa amb l'actual i ha firmat que "ara ens tocarà posar en ordre per tercer cop les finances públiques".Dilluns passat, va ser l'expresidentqui va participar en un acte junt amb Casado. Rajoy va centrar-se en temes de política econòmica i ocupació, i va fer un advertiment contra el que va anomenar "aventures populistes".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor