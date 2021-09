L'Audiència Nacional demana 1.000 euros més de fiança als CDR de l'operació Judes

VÍDEO | Surten dels jutjats de Sabadell, on els esperen una mica més d'un centenar de personeshttps://t.co/1R6rW7MdgU pic.twitter.com/R2eAkbr25S — NacióSabadell (@NacioSabadell) September 30, 2021

Investigats prèviament en secret

Concentració de suport

L'expresidenta amb alguns dels encausats abans d'entrar a les dependències judicials Foto: Albert Hernàndez

ha demanatper "poder afrontar possibles responsabilitats pecuniàries, perquè no hi ha de civils", ha explicat l'advocat d'Alerta Solidària -duu la defensa dels encausats-, Xavier Monge, a la sortida dels, on han comparegut-quatre de les quals de Sabadell:-.Monge ha assegurat que, acceptant així la petició feta per Fiscalia. D'aquesta manera,i ha seguit, "probablement en seran molts més". Per això, ha fet una crida "a la solidaritat" perquè es facin donatius.Tots els investigats, excepte Ros, s'han acollit al seu, ha precisat. Ros ha dit davant del jutge que la declaració feta al jutjat d'instrucció "va ser sota pressions i coaccions de la Guàrdia Civil", cosa que, tal com ha recordat, "està investigant el jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell ".El lletrat ha detallat que esperen presentar elsen "entendre que hi ha hagut una durant tota la instrucció" i ha assenyalat que serà l'Audiència Nacional la que decidirà. Tot i que espera que no hi hagi judici, en el cas d'haver-hi, "fins a finals d'any no hi haurà escrit d'acusació" i, per tant, ha situatLa defensa dels CDR de l'operació Judes ha denunciat l'existència d'un altre procediment previ, secret i que pilota el mateix jutjat central d'instrucció 6 de l'Audiència Nacional. Aquest procediment previ, conegut com a 104/2017, té com a encausades les mateixes persones afectades per l'operació Judes. De fet, nodreix aquest procediment, i no ha estat mai comunicat a les defenses dels implicats. Fonts d'Alerta Solidària, que pilota la defensa dels CDR, insisteixen que "mai s'ha dit que hi havia un altre procediment i això és una anomalia, perquè aquesta causa ha estat motor de la causa del 23-S".Tot plegat s'ha sabut aquest dimarts, amb motiu de les declaracions dels tretze CDR processats per terrorisme, que han començat avui i s'allargaran fins divendres. Les defenses presentaran escrits de nul·litat per impugnar la resolució de processament dels encausats per la vulneració de "tots els drets de defensa" durant tot el procediment, i especialment ara que s'ha conegut l'existència d'aquest procediment previ, que podria ser la causa general contra els CDR de la qual n'han sorgit altres, com la pròpia operació Judes o la causa contra Tsunami Democràtic. Fonts jurídiques consultades recorden que qualsevol acte processal s'ha de comunicar a les defenses dels implicats, i en aquest cas no s'ha fet.Tal com es va veure dimarts en les citacions als jutjats de Mollet i Cerdanyola, els cinc investigats han comptat amb. Crits de "no esteu soles", "fora, fora, la injustícia espanyola" i "tots som CDR", a més de lluir pancartes en les quals es podia llegir: "Només hi ha un terrorista: l'estat" i "muntatge policial", entre d'altres.Aquesta ha estat ladels 13 investigats en l'operació Judes , a més dels cinc que ho han fet a les dependències sabadellenques, un altre, Txevi Buigas, ho ha fet a Vic.

