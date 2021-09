Després d'una reunió es produeix el segrest

Agents de la Policia Nacional espanyola han alliberat aun home, fortament lligat de peus i mans i maltractat. Van arribar, fins i tot, a apuntar-lo amb una pistola al cap i van tractar d'estrangular-lo diverses ocasions, segons apunta el comunicat policial. Dues persones han estat detingudes per la seva presumpta relació amb els fets.Les investigacions van començar quan van rebre la informació de l'després de la, qui posseïa una empresa familiar dedicada al transport internacional de mercaderies per carretera. Segons la seva declaració,i l'empleat va desaparèixer abandonant el vehicle en una petita localitat propera a Girona.Per aquesta raó, el pare va decidir viatjar fins a la península en el seu propi vehicle per aclarir la situació i recuperar el camió. Durant el viatge, el seu fill el va advertir que aquest camió havia de fer "un transport especial", que podria tractar-se d. Aquesta càrrega va ser recollida per un altre conductor de l'empresa que s'havia desplaçat des de València a Girona. Allà, els dos conductors van entrar en contacte, separant la mercaderia. D'una banda, el segon dels conductors portaria 400 quilograms en el seu camió fins a Alemanya, mentre que el primer portaria els 300 restants fins a Itàlia.La mercaderia destinada a Alemanya va arribar sense problema i, quan va ser lliurada, el seu conductor va tornar a l'estat espanyol. Tots dos empleats estaven a les ordres del fill de l'amo de l'empresa, i havien estat contractats uns mesos abans.Després d'aquests successos, el fill de l'empresari va viatjar des deper reunir-se amb el seu pare i intentar localitzar el conductor desaparegut. Els dos es van reunir a Vilaverd amb tres homes, presumptament amos de la mercaderia, i als que el fill del denunciant coneixia. Aquestes persones també estaven buscant el conductor, de manera que, amb el pretext de buscar-los junts, van convidar el fill del denunciant a acompanyar-los en el seu vehicle. Més tard, el fill contacta amb el seu pare per dir-li que no pot tornar i que tingui paciència.Davant d'aquests fets, el pare del segrestat va sol·licitar ajuda al conductor que no havia desaparegut perquè esbrinés què era el que estava passant en relació al seu fill i els albanesos. Aquest li va respondre que "es trobava segrestat fins que aparegués el conductor desaparegut o recuperessin la mercaderia robada". Els segrestadors van arribar a sol·licitar, a través d'ell, un rescat per valor de, ja que aquesta era la quantitat en què valoraven la mercaderia desapareguda. Fins i tot, van arribar a enviar una fotografia del seu fill amb la cara desfigurada i amb clars indicis d'haver estat colpejat.El pare va tractar de buscar el seu fill pels seus propis mitjans i, davant la impossibilitat de trobar-lo, va decidir tornar a Romania i denunciar-hi els fets., mentre que el pare es trobava a Romania. Per això, la cooperació internacional va resultar fonamental per a la resolució de el cas. A través d'aquesta col·laboració, es va intentar negociar l'alliberament de la víctima.En el desenvolupament de l'operatiu i a través de les mesures de cerca en un moment donat es va tenir coneixement que la víctima es trobava a, sent traslladada cap a Girona en un vehicle conduït per l'empleat que no es trobava desaparegut. Per aquesta raó, es va muntar un dispositiu policial de tancament a l'alçada de Tarragona, on es va verificar que el segrestat es trobava dins del vehicle. En aquest moment van detenir el conductor. Posteriorment, a Elx es va detenir un altre individu que presumptament havia participat en el segrest. Després de passar a disposició judicial, tots dos han estat enviats a presó.Durant el seu captiveri, el segrestat va patir, i va ser lligat fortament de peus i mans durant els 19 dies que va romandre sense llibertat. També van arribar a posar-li una pistola al cap i van intentar estrangular-lo en diverses ocasions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor