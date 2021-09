Sarkozy, culpable de finançament il·legal en la campanya de 2012

L'expresident francèsha estat declarat culpable dede la seva campanya de 2012 i haurà de portar un braçalet electrònic durant un any. El tribunal creu que es va beneficiar d'un sistema deper poder superar elsque marca la llei francesa. És la segona condemna que rep Sarkozy des que va marxar de l' a principis d'any va ser condemnat a tres anys de presó per corrupció i tràfic d'influències . Sarkozy va arribar a l'Elisi el 2007 i va perdre el 2012 davant el socialista François Hollande.L'expresident francès no va assistir a la lectura de la sentència perquè es trobava a Madrid. Just ahir va participar a la convenció del PP, on va fer una aferrissada defensa de la unitat d'Espanya i alertar dels perills de l'independentisme. El president del PP,, va defensar la trajectòria de l'exdirigent conservador pel que fa a la lluita contra el terrorisme i la seva mà dura amb l'independentisme.Sarkozy va ser jutjat juntament amb tretze persones més, entre els quals membres del seu equip de campanya, dirigents del seu partit i responsables de l'empresa de comunicació, que organitzava els mítings electorals. El tribunal considera demostrat que va superar el sostre de despesa autoritzat per la llei, que és de 22,5 milions d'euros, i en va gastar pràcticament el doble,Per esquivar els controls, aquesta despesa no la va assumir la campanya de Sarkozy sinó el seu partit,(UMP), a través de factures falses de l'empresa Bygmalion.

