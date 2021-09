El Consell d'Europa torna a retreure la manca d'independència del poder judicial a Espanya

El Grup d'Estats contra la Corrupció del Consell d'Europa (GRECO) haper reforçar la independència del Consell General del Poder Judicial (). Fa set anys que aquest organisme reclama "eliminar la intervenció dels polítics en la selecció dels membres judicials del CGPJ", però les autoritats no han fet cap pas per reformar el sistema d'elecció de la cúpula judicial. "La situació és exactament la mateixa, i", lamenta l'informe d'avaluació periòdic publicat aquest dijous.El GRECOd'aplicar les seves recomanacions i continua defensant que el mètode de selecció del CGPJ és "legítim" i "democràtic". En concret,reivindica que el procés requereix "un ampli consens" dels partits polítics, "evita riscos de corporativisme" i que "en qualsevol cas, els candidats a membres judicials són preseleccionats pels mateixos jutges a través d'un sistema democràtic".Per contra, elreitera que els estàndards del Consell d'Europa són diferents. "Quan la composició dels consells judicials és mixta, per seleccionar els membres judicials(...) i que les autoritats polítiques, com el parlament o el poder executiu, no participin en cap etapa del procés de selecció", recorda.A part de la immobilitat d'Espanya davant la seva petició, el GRECO alerta de la, que "també ha transcendit a fòrums internacionals". Així, recull les últimes propostes per reformar el sistema d'elecció de la cúpula judicial, que està en funcions des de desembre del 2018. Igual que la Comissió Europea, el GRECO també va expressar la sevaque posteriorment es va retirar. Per tot plegat, el GRECOles seves recomanacions per preservar la independència del poder judicial. És a dir, que es reformi el sistema d'elecció i que siguin els mateixos jutges els que nomenin el CGPJ.És la quarta vegada que el GRECO fa aquest toc d'atenció a l'Estat, ja que. De les onze recomanacions que va fer el GRECO a Espanya fa set anys per a la "prevenció de la corrupció respecte als parlamentaris, jutges i fiscals", l'organisme considera que se n'han complert sis, com per exemple la millora del codi de conducta dels diputats i del ministeri fiscal.

