L'horitzó del procés divideix l'independentisme en les votacions del debat de política general

Última jornada delal. Després de la presentació de les propostes de resolució de cada grup ahir a la tarda, el termini per transaccionar-ne acabava aquest dijous a les dotze del migdia. Finalment, però, s'ha prorrogat el marge una hora més abans que la mesa es reuneixi per acabar de perfilar si totes passen el sedàs per ser votades a la tarda. El termini s'ha allargat per les reunions d'última hora per explorar acords en clau de procés. Segons ha avançat, dirigents d'i las'han reunit al Parlament per explorar un acord in extremis sobre la proposta de referèndum que han posat els anticapitalistes sobre la taula en el primer gran debat de la legislatura. Tot i això, ha acabat sense acord. El principal punt de discòrdia: la data per celebrar-loSegons fonts coneixedores de les negociacions, els tres grups han intentat trobar un consens perquè la proposta presentada per ERC i Junts sobresumés el referèndum proposat per la CUP. Els republicans demanaven o bé ser "més flexibles" i no fixar cap termini o bé canviar el "dur a terme" per un altre verb com "impulsar" o "treballar" en aquesta direcció. Els anticapitalistes s'obrien a fer canvis, però des de Junts la reclamació era que s'especifiqués quei que només pot ser substituït per un referèndum acordat amb l'Estat. Finalment, s'ha imposat el desacord.Laha presentat una quinzena de-que persegueixen, entre d'altres objectius, aturar "macroprojectes especulatius" i una "gestió aeroportuària dimensionada"-, però la que ha generat més controvèrsia és la que fixa el compromís per "abans no finalitzi la legislatura", a l'horitzó del 2025 , si s'esgota el mandat. El text, rebut ambtant percom per Pere Aragonès va recordar ahir que la data no formava part de l'acord d'investidura -, es va registrar finalment en solitari. Aquest fet forçarà la majoria independentista a pronunciar-se i s'endevina una divisió en els posicionaments. En la reunió de la mesa del Parlament d'ahir per acceptar a tràmit les propostes, només se'n va tombar una de la CUP que demanava retirar "distincions" a, per defectes de forma.La figura de Carles Puigdemont també és protagonista en les votacions d'aquesta tarda. Després de la seva detenció i posterior alliberament ai a les portes de la seva declaració davant de la justícia italiana el proper dilluns, els partits independentistes reivindicaran la figura de l'expresident de la Generalitat . ERC i Junts han presentat conjuntament una proposta de resolució en la qual denuncien laque pateix l'expresident per part de l'Estat espanyol i reivindiquen el seu llegat i la tasca al capdavant del Consell per la República.El text denuncia que tant Puigdemont com els exiliats "han estat perseguits per operacions de l'Estat en les quals hi han participat diverses instàncies judicials i policials" i la vulneració de drets que pateixen. També subratlla elsamb la negativa d'Alemanya, Bèlgica i Itàlia a l'empresonament del líder de Junts i exigeix que "cessin lesdavant les instàncies jurisdiccionals i el Tribunal Constitucional". Encara que els republicans es van mostrar recelosos del paper exercit pel, en la proposició acordada signen la seva "legitimitat" per impulsar el procés d'independència a l'exterior.

