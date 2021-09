La vaga dels maquinistes de Renfe provoca alteracions a tot Catalunya: més de 80 trens cancel·lats

⚠️📢#ATENCIÓ!



🔴🚊 S'estan produint alteracions en la prestació dels serveis essencials decretats per la vaga a Rodalies — Rodalies Catalunya (@rodalies) September 30, 2021

Afectacions al servei de Rodalies de tot Catalunya per laAra per ara hi ha 81 trens cancel·lats a tot el territori per l'aturada que s'inicia avui i que seguirà els dies 1, 4, 5, 7, 8, 11 i 12 d'octubre. Renfe atribueix totes aquestes alteracions a l'incompliment dels serveis mínims per part d'alguns maquinistes, que assegura que no s'han presentat al lloc de feina.L'empresa entén que el seu incompliment, i ha assegurat que la sentència de l'Audiència Nacional que aquest dimecres va rebaixar alguns percentatges de serveis mínims, a petició de Semaf, no afecta Catalunya. Els usuaris, però, veuen com una vuitantena de trens han quedat afectats de manera significativa per la vaga.La companyia ha assegurat que es pronunciaràcontra la postura d'aquests treballadors i s'ha mostrat convençuda que es tracta d'una acció deliberada. Davant d'això, està estudiant quines mesures prendre contra aquests maquinistes.Renfe ha considerat que la vaga convocada per Semaf és "absolutament injustificada". A més, han demanat disculpes a les persones afectades per la vaga del sindicat de maquinistes i ha insistit que la posició dels seus dirigents és "inadmissible".