​El TSJC condemna una empresa municipal de Vic per l'atropellament mortal d'un treballador

La sala social del(TSJC) ha condemnat l'empresa municipal mixtaper l' atropellament mortal d'un treballador el 2018 . Els fets van tenir lloc al carrer de la Riera de Vic la tarda del 29 de març, Dijous Sant. Dos operaris de l'empresa feien la recollida de vidre al carrer de la Riera i el camionet es va desfrenar. Van intentar aturar-lo sense èxit. Un va acabar ferit i l'altre va morir atropellat. Era, de 57 anys.Des del primer moment, laja va acreditar que el vehicle s'havia desfrenat pel desgast del fre de mà . Tal com va avançar, la família del treballador va iniciar tres demandes contra l'empresa i l'asseguradora demanant-los responsabilitats perquè se'ls negava que fos un accident laboral.Després d'una primera sentència desfavorable del jutjat social de primera instància de, ara elha donat la raó a la família i ha condemnat l'empresa per. Tal com diu la sentència, a la qual ha tingut accésaquest diari, VicVerd haurà de pagar l'a la dona de Barnolas. A més, en considerar-se un accident laboral, s'obre la porta a reclamar indemnitzacions."La sentència ve a dir que l'empresa no va fer elque havia de fer, que el camionet estavai que no s'havien practicat les revisions que pertocaven", explica l'advocat de la família, Miquel Mitjans aTambé apunta que el veredicte és com "una". No és íntegrament de l'empresa, però tampoc de l'altre treballador, com s'havia sentenciat inicialment a Granollers, que no havia posat la marxa enrere en aturar el vehicle en aquest carrer.La sentència del TSJC deixa clara que hi va haverde l'accident mortal: la falta de manteniment del mecanisme del fre de mà per part de l'empresa; la falta d'accionament de la primera marxa i la detenció del motor per un dels treballadors; i el fet d'intentar detenir el vehicle en marxa per part del finat, Lluís Barnolas.D'altra banda, Mitjans aprofita per denunciar que "la resolució de laaccidentat va ser esbiaixada". L'informe pericial sostenia que l'empresa havia complert amb la taula de manteniment programada pel fabricant del servei respecte del fre d'estacionament.Però tal com recull el TSJC, "laés incompleta i errònia" en aquest punt. Segons aquesta taula de manteniment, el vehicle -matriculat el desembre de 2010- hauria de tenir almenys sis controls del fre de mà, però resulta que a la mateixa pericial només se n'hi documentava un. "És un error dir que una revisió de 2016 equival a complir amb la taula de manteniment", descriu la sentència.Després de l'accident, es va inspeccionar el vehicle i es va determinar que hi havia dos errors greus: la subjecció insuficient del cadell del fre de mà i un desgast excessiu de l'eix de la palanca o del mecanisme del trinquet. De fet, el vehicle va quedar. I des de llavors no ho ha fet més.La sentència també subratlla que a l'accident hi va haverper part dels treballadors, però no "", com s'havia sentenciat inicialment a Granollers. De fet, segons la part impugnada -VicVerd-, la causa directa de l'accident va ser "l'actuació precipitada i irreflexiva de l'accidentat" i que l'equip de treball complia amb tota la normativa de manteniment."Lesfins ara estaven tancades perquè es considerava que el treballador havia estat un temerari", remarca l'advocat. Per tant, aquesta nova resolució obre la porta a altres processos perquè les asseguradores puguin indemnitzar la família. Tot i això, VicVerd pot recórrer ali fins que no hi hagi sentència ferma.Des d'un bon principi, la família de Barnolas ja va iniciar un procés de, però l'empresa no ho va acceptar. Amb aquesta sentència, esposa i filla es mostren satisfetes perquè finalment "s'ha fet justícia".Tot i això, lamenten que hagin hagut d'esperar més deperquè el TSJC els hagi de donar la raó, i sobretot que no s'hagi reconegut que "gran part de la culpa de l'accident" va ser "el fre de mà que es trobava en mal estat"."Aquesta sentència obligarà l'Ajuntament a extremar l'obligació de fer el manteniment dels vehicles", diuen, mentre remarquen que si no es fa, "pot comportar més desgràcies" com les del seu marit i pare.D'altra banda, també esperen que s'aturin els recursos per poder rebre lesque els corresponen. És a dir, que VicVerd no recorri la sentència al Suprem. Malgrat que l'advocat Miquel Mitjans considera que no tindria recorregut, suposaria mésd'espera per a la família.VicVerd és una empresa municipal mixta. Hi ha tres accionistes:, l'empresa de l'que gestiona els serveis de la ciutat i actualment està en liquidació, amb 228 participacions (49%); l'amb 197 participacions (42,4%); iL amb 40 participacions (8,6%).s'ha posat en contacte amb aquesta empresa mixta i ha declinat fer declaracions al respecte.

