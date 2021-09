El descens de la Covid frena i creix el risc de rebrot

CONTAGIS 986.920 (+776) INGRESSATS 422 (-28) UCI 150 (-6) DEFUNCIONS 23.899 (+4) Rt 0,98 (+0,05) REBROT EPG 63

(+3) VACUNACIÓ DOSI 1 5.895.801 (+5.289) DOSI 2 5.031.355 (+9.720) Actualització: 30/09/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 5.895.801 (+5.289 ) 83,2% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.707.831 (+10.349) 80,8 (+0,1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 78.698 (-23.684) Actualització: 30/09/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.385.901 (+16) REBUIG A LA VACUNA 89.705 (+65) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 7.555.992 Dosis Moderna/Lonza: 1.280.234 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.629.753 Dosis Janssen: 344.008 Actualització: 23/09/2021

Altres notícies que et poden interessar

La davallada de la Covid a Catalunya ha frenat, mentre lacontinua a la baixa, segons les últimes dades de Salut. 28 pacients han rebut l'alta als hospitals i 6 crítics han passat a planta.Ara per ara el, que mesura el potencial de creixement de l'epidèmia, puja tres punts fins a 63, un risc que no es donava des del 8 de juliol de l'any passat, en superar-se la primera onada. Pel que fa a l', creix cinc centèssimes fins a 0,98 (cada 100 contagiats infecten de mitjana 98 persones). Quan supera l'1, aquest indicador assenyala que la pandèmia està en expansió.Salut ha comunicatde Covid-19 en les últimes 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 986.920. ​S'han notificaten les últimes 24 hores i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 23.899.Mentre es confirma o es descarta la tendència a l'alça de la pandèmia, la vacunació continua a ritme lent. En les últimes hores han rebut la primera dosi 5.289 persones, i ja hi ha 5.890.512 persones que tenen pendent completar la pauta. Pel que fa a la segona dosi, l'han rebuda 9.720 persones més (5.031.355 persones ja la tenen).Així,de la població de Catalunya major de 12 anys -la que pot rebre la vacuna- té lai el 83,2% ha rebut la primera punxada.El 2,09% de les proves que s'han fet en la darrera setmana han donat positiu.a 14 dies passa de 67,35 a 67,06, mentre que a 7 dies puja de 29,90 a 30,52.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor