Madrid eliminarà totes les restriccions d'aforament a partir de dilluns

La presidenta de la Comunitat de Madrid,, ha anunciat aquest dimecres la fi de totes les restriccions d'aforament per coronavirus a la capital espanyola a partir del pròxim dilluns., ha avançat en una entrevista a Telecinco.La dirigent madrilenya ha posat èmfasi que Madrid és una regió que "afortunadament ha conjugat el més important, que és la vida i la salut amb l'economia", el que els ha col·locat. A més, ha incidit que ja s'ha recuperat "tota l'ocupació que s'havia perdut durant la pandèmia i hem evitat la pèrdua massiva de molts altres".Des d'Europa Press apunten que, amb caràcter general, s'eliminen els aforaments en els sectors d'activitat econòmica o social, tant en interior com en exterior:hostaleria, establiments comercials, biblioteques, museus, cinemes, teatres, equipaments culturals, espectacles recreatius i culturals o instal·lacions esportives.En hostaleria i restauració s'eliminen els límits màxims d'ocupants per taula en interior i exterior, i el servei en barra es recupera parcialment en permetre consumir-hi assegut. A més,en espais interiors i en exteriors només serà obligatori quan no es pugui mantenir la distància de seguretat.

