​Crema una nau de motos i bicicletes de l'empresa Rieju a l'Alt Empordà

#bomberscat treballem en un incendi, totalment desenvolupat, a una zona de naus a Vilamalla (avís 00.17h) al costat del pavelló municipal.

El foc afecta totalment una nau, a l'interior de la qual hi hauria motocicletes i bicicletes, que hauria col•lapsat. pic.twitter.com/Ix4eH7RJjD — Bombers (@bomberscat) September 29, 2021

Un incendi ha crematEls Bombers van rebre l'avís a les 00.17 hores per un foc totalment desenvolupat en una zona de naus al polígon industrial Pont del Príncep, al costat del pavelló municipal.Les flames van afectar en un primer moment una nau a l'interior de la qual hi haviaRàpidament es va propagar a les dues naus del costat, una d'elles un taller mecànic. Tant aquesta com la primera han col·lapsat.Els Bombers hi han treballat durant la matinada amb. Els Bombers han donat per controlat l'incendi a primera hora d'aquest matí.però fins al lloc es van desplaçar una ambulància del SEM. També hi han treballat efectius dels Mossos d'Esquadra.El foc ha afectat dues terceres parts d'un bloc de tres de naus, de 50 metres de llarg i 80 de fondària.

