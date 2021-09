Una empresa xinesa de cotxes elèctrics, principal candidata per substituir Nissan

que fabrica cotxes elèctrics, és la més ben posicionada per ocupar l’espai que deixarà Nissan a Zona Franca, segons ha avançat el diari Ara. Aquesta oferta seria compatible amb la de la catalana Silence, que es quedaria amb la planta de Montcada i Reixac.Aquesta és l'opció que més agrada a la, que ha de decidir qui ha de substituir l’empresa automobilística en tres mesos. La taula està formada pel govern espanyol, la Generalitat, els sindicats i la mateixa Nissan, i té previst reunir-se aquest divendres per anunciar amb quina de les cinc empreses que hi ha sobre la taula negociarà el contracte final.Tot apunta que serà Great Wall Motors. L'objectiu que es marca la firma xinesa és produir unsa la fàbrica de Barcelona i absorbir tota la plantilla de Nissan que ha quedat fora de les prejubilacions, o sigui unes 1.600 persones.L’empresa, un dels fabricants xinesos demés importants, ja ha anunciat el llançament dels seus dos primers models al mercat europeu, que seran de les marques Ora i Wey. Es tracta de l'Ora Cat, un vehicle elèctric assequible, i el Wey Coffee 01, un híbrid endollable d'una categoria més elevada.

