Koeman s'immola a Lisboa i el Barça s'allunya d'Europa

Derrota molt dolorosa delcontra el(3-0) a la Champions League. Els blaugranes s'han vist sorpresos aper un gol ben d'hora, al minut 3, del davanter uruguaià, i ha quedat sentenciat amb dos més del mig centre portuguèsal 69, i del mateix Nuñez, de penal, al 79. Amb aquest resultat i la també desfeta contra el Bayern de Munic (0-3), els culers s'allunyen d'Europa i deixen el futur depràcticament sentenciat.Precisament l'entrenador holandès ha sorprès des d'abans de començar el partit amb una alineació amb-un d'ells,, ha acabat expulsat-, que fins ara ja no havia donat grans resultats. De fet, en el millor partit d'aquesta temporada a nivell de joc, aquest diumenge contra el Llevant , l'holandès havia apostat per unAquest cop, l'entrada al camp quan faltaven 30 minuts d'unque encara recupera sensacions sobre la gespa, no ha estat suficient per poder aixecar el marcador. El Barça, amb dos partits disputats, és cuer del grup E a la Lliga de Campions, per sobre del(6 punts), el(4 punts) i el(1 punt). El futur dels blaugranes a Europa, doncs, complicat com mai.​​

