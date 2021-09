Defensors del monument franquista de Tortosa volen mantenir-lo amb pressupostos participatius

El col·lectiu que defensa la conservació delha presentat una proposta aquest dimecres als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Tortosa perquè es destinina la reinterpretació i manteniment del monòlit.Argumenten que és "una" i "una eina que pot afavorir el diàleg, la cohesió social per afavorir la pau i la memòria històrica a la ciutat". L'entitat remarca que la proposta "és viable tècnicament i que "compleix" els requisits de la guia dels comptes participatius del consistori perquè és una actuació "de competència municipal", afirmació que l'Ajuntament sempre ha refusat.La portaveu de l'entitat,, ha apuntat que esperen una resposta "positiva" del consistori i que la proposta sigui inclosa en la votació dels. El col·lectiu defensa que la reinterpretació es pot executar dins de l'exercici pressupostaria i que no contravé cap norma jurídica. Afegeixen que la seva proposta "és una oportunitat per, és "d'interès general" i "sostenible en el temps".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor