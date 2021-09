Una administració catalana exhaureix la loteria de Nadal del dia de l'erupció a La Palma

"És una bogeria". Els propietaris de l'administració de loteriaencara se'n fan creus. L'endemà devan exhaurir tots els dècims del número-el dia que va erupcionar- pel. Una administració de València tenia una sèrie i la resta, 171, és a dir,estaven a l'administració número 23, situada al centre comercial Terrassa Plaça.L'encarregada de Terrassa, Maria Pietat Antequera, encara no s'ho creu. En declaracions a, explica que "ens va agafar per sorpresa, no sabíem que teníem aquest número ni tampoc ens pensàvem que tindria tant reclam". Va ser dilluns a primera hora quan només arribar a l'administració va trucardemanat el dècim. En penjar el telèfon per fer l'enviament -assegura- va tornar a sonar, i així tot el matí. "Va ser un continu de trucades", explica Jesús Antequera, un altre dels tres germans que treballen a l'administració.De fet, la majoria dels dècims han anat precisament a les illes Canàries, sobretot a dues administracions que els han comprat. Una ai una altra a la mateixa illa deon es troba el volcàTambé van vendre una quarantena de dècims a finestreta, unsen total "que no està gens malament", apunten.Sobretot perquè expliquen que les vendes estaven "fluixetes" i arran d'aquest fet, molta gent ens truca i "quan els diem que ja hem venut tots els dècims, ens en compren un altre". L'administració va obrir les seves portes fa 20 anys i el Jeús recorda que són una administració que des de l'any 2009, quan van donar un premi de, sempre han repartit diners als clients.La Maria Pietat, el Jesús i la Júlia es fan seva la dita que després d'alguna cosa dolenta en ve una de bona i. "Hi estan posant molta fe i molta bondat".​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor