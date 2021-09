Aquests dispositius es quedaran sense internet per sempre aquest dijous

Milers dees quedaran sense connexió a Internet per sempre aquest dijous 30 de setembre. El motiu és, que consisteix, com indica el mateix concepte, en programar la fi de la vida útil d'un producte des que aquest surt de la fàbrica.Lesfaran que aquells dispositius que no s'hagin actualitzat o que no puguin rebre noves actualitzacions deixin de tenir connexió. Explicat d'altra manera, el problema és que en aquesta data de l'últim dia de setembre venç elnecessari per validar la connexió d'un dispositiu amb el servidor base.En concret, els dispositius que quedaran sense Internet per sempre aquest dijous són: ordinadors(Apple) amb una versió macOS 10.12.0 o anterior; dispositius d'amb una versió iOS 9 o anterior; dispositiusversió 2.3.6 Gingerbread o anterior; ordinadors ambService Pack 2 o anterior; iamb versió Firmware 5.00 o anterior.​​

