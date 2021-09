Els set símptomes amb els quals t'hauries de fer un test de Covid

Altres notícies que et poden interessar

Una nova investigació publicada a la revista PLOS Medicine liderada per Marc Chadeau-Hyam i Paul Elliott, de l'Imperial College de Londres, ha comprovat com es poden tenir en compte un conjunt deamb rapidesa, qüestió fonamental per a controlar la pandèmia.En l'estudi, els investigadors van obtenir mostres de coll i nas amb resultats positius de la prova PCR dede 5 anys o més. Les dades es van recollir en 8 rondes de proves realitzades entre juny de 2020 i gener de 2021 i es va preguntar als participants sobre els símptomes que havien experimentat en la setmana anterior a la prova.A partir d'això, es va desenvolupar un model basat en les dades obtingudes durant les rondes 2 fins la 7, amb 7 símptomes seleccionats com a predictius:. Els primers 4 d'aquests símptomes s'utilitzen actualment al Regne Unit per determinar l'elegibilitat per a les proves PCR.La modelització va mostrar que els 7 símptomes identificats per a l'assignació de la prova PCR donaven lloc a la detecció d'entreD'aquesta manera, els especialistes demanen augmentar a aquests 7 els símptomes a tenir en compte per realitzar un test.

