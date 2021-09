Junqueras afirma que «el més coratjós» és negociar amb l'Estat

, ha comparat aquest dimecres la taula de diàleg amb l'aposta per la negociació que va fer el líder sindicalfa més d'un segle.ha afirmat. Després d'advertir que ell sol fer intervencions "estranyes", ha recordat la vaga de la Canadenca del 1919 i la figura del líder sindicalistaconegut com el Noi del Sucre. Junqueras ha intervingut en la Nit Irla, mentre se celebra elon el presidentJunqueras ha recorregut a la història i a una de les grans personalitats de l'esquerra catalana d'inicis del segle XX, i ha fet una comparació directa entrei la que ara té lloc entre el Govern i l'Estat. A la plaça de les Arenes, aquell 1919, Seguí va aconseguir convèncer els seus companys que, malgrat la cruel repressió policial, calia tornar al treball perquè si la vaga continuava,". En canvi, "si som capaços de confrontar-nos a través d'una negociació en la que obtinguem millores per a les classes populars, demà serem més i estarem més forts".A vegades, la confrontació més útil és la que es fa "contrastant els arguments amb els d'aquells que et persegueixen", ha assenyalat. "A vegades -ha refermat-,amb les d'aquells que estan més oposats a les d'un mateix. No tenim por de confrontar-les asseguts en una taula. ens sentim profundament convençuts de la nostra causa", ha afirmat.Ho ha dit en la clausura de laque organitza cada any la Fundació Irla, vinculada al partit republicà, i en quèque atorga l'entitat. Oriol Junqueras ha sostingut que "ens hem de deixar acompanyar de les exigències de la comunitat internacional", ha afegit, comunitat internacional que vol una via dialogada a Catalunya. Aquesta serà la millor viaEl Memorial Francesc Macià, que premia figures i entitats que han treballat per la llengua i la cultura catalana, ha estat per a l'editor i assagista valencià, en la modalitat individual, i a laen la modalitat col·lectiva. Genís Roca ha recollit el guardó de Fundacio.cat i ha destacat els anys de treball per assolir el domini .cat. El Memorial Lluís Companys s'ha lliurat a, impulsor de Taller de Músics, que ha omplert un espai important en l'ensenyament musical, en la modalitat individual, i aen la modalitat col·lectiva. Guillaume Thureau, de Factoria F5, ha explicat la tasca que fa aquesta entitat per ajudar a persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat a que s'obrin pas en el món tecnològic i digital.Finalment, el Premi d'Assaig Irla 2021 ha anat aper la seva obra Una asimetria cartografiada: els Països Catalans i Espanya en 27 mapes., president de la fundació, ha presentat els guardons d'aquesta tretzena edició.ha lliurat el premi d'assaig a Quim Bosch i alhora ha rebut el de l'any passat, que l'exeurodiputat va guanyar l'any passat, però no va poder recollir perquè estava encara empresonat. Bosch ha explicat el seu treball, fet a base d'un estudi dels principals indicadors fiscals, de recerca i polítics. El jurat ha valorat especialment el rigor d'un assaig queho fa amb una metodologia quantitativa i de visualització de dades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor