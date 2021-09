Felip VI torna a Catalunya amb Sánchez... i sense Aragonès

Serà la primera visita reial després que s'hagi reprès laentre el govern espanyol i la Generalitat, just una setmana després de la detenció i posterior posada en llibertat del president. I, a més, serà laEl cap de l'estat inaugurarà el Saló de l'Automòbil a Barcelona, que celebra la seva 41 edició. Ho farà junt amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i sense l'assistència del president de la Generalitat,El president de Catalunya va explicar aquest dillunsdijous perquè en aquell moment es trobaria al Parlament, on se celebra el debat de política general . El Govern, però, enviarà una representació al Saló, sense que se sàpiga a hores d'ara en qui recaurà aquesta representació institucional.Per la seva banda,ha convocat un acte de protesta a la plaça d'Espanya, a les 13,30 hores, per expressar altre cop el rebuig al monarca, sota el lema. Per Òmnium, "un dia abans de l'1-O, el Borbó trepitjarà Catalunya i nosaltres li deixarem clar que no és benvingut".El monarca ja ha visitat Catalunya aquest any en diverses ocasions. En la seva primera visita,. En aquella ocasió, el president Aragonès va plantar el rei. Amb posterioritat, Aragonès sí que va ser present en les Jornades del Cercle d'Economia , en què va coincidir amb Felip VI, que hi va assistir al costat del president de Corea del Sud. En canvi, Aragonès no va assistir a l'acte de lliurament dels Premis Princesa de Girona que es va fer a l'edifici del Caixafòrum a Montjuïc a finals del juny passat.L'actitud del Govern davant les visites reials a Catalunya ha estat sempre motiu de, tant en el si del sobiranisme com del mateix executiu. Es van escenificar, per exemple, amb motiu del sopar del Cercle d'Economia, al qual no hi va assistir Aragonès, però sí el Govern. En un primer moment, es va anunciar que seria, que representaria l'executiu, però a darrera hora el número dos del Govern va declinar anar-hi i va ser la consellera de la Presidència,, qui va sopar amb els empresaris i el rei.En aquests moments, a diferència d'anteriors visites del monarca, el clima polític és una mica diferent. Felip VI ve a Barcelona en un moment en quèSi més no, l'estratègia d'Aragonès i la de Sánchez, que parteixen de posicions antagòniques, troben en l'aposta genèrica pel "diàleg" un punt de connexió. Si Aragonès definia dimarts al Parlament, en l'inici del debat de política general, que la taula era "l'única estratègia guanyadora" , el president espanyol es refermava en la sessió del Congrés de dimecres en què el seu executiu està "amb el 80% de catalans que volen un acord".

