Els supermercats més barats segons l'OCU

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha publicat un any més el seu estudi delsi els més cars. Les cadenes més econòmiques són Alcampo, Supeco, Consum, Mercadona i Lidl, seguides per Aldi, Carrefour, Alcampo supermercat, Carrefour Market, Mi Alcampo, Dia Maxi i Dia & Go.Sorli Discau és la cadena més cara amb presència a Catalunya, segons el rànquing de l'OCU, que situa la catalana com una de les autonomies on costa més diners omplir laamb Balears, Canàries i el País Basc.L'informe de l'OCU ha detectat queés el comerç més barat en 23 de les localitats visitades, mentre queés l'establiment més econòmic en 17 municipis. L'entitat ha analitzat 160.976 preus de productes de més d'un miler de comerços.L'estudi mostra que els preus van augmentar un 0,4% als supermercats, i en els últims mesos l'augment s'ha accelerat, en especial en productes bàsics com els ous, la llet o les carns de pollastre i conill, per l'increment del preu de l'energia i els carburants.La portaveu de l'OCU,, ha advertit que la pujada de la llum impactarà "molt" en els productes de la cistella de la premsa. "Ens consta que hi ha cadenes que no estan traslladant-ho tot al consumidor, però tot té un límit", ha alertat. Les cadenes que han augmentat més els preus són E- Leclerc, Más y Más, La Plaza de Dia i Dia Maxi. Consum i El Corte Inglés són els que més han reduït els preus.

