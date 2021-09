El delta creat per la lava del Cumbre Vieja serà propietat de l'Estat

Vista del delta de lava grabado por nuestros compañeros en el campo / Video of the lava delta registered by our colleagues in the field #lapalma #erupcionlapalma #lapalmaeruption pic.twitter.com/cXPmVRqLYA — INVOLCAN (@involcan) September 29, 2021

El noucreat al mar deper la lava del volcàja arriba als 500 metres. Ara bé, un cop el terreny quedi consolidat i definit, passarà a ser de domini públic marítim terrestre, és a dir,, mentre que lessepultades per la colada magmàtica seguiran sentD'acord amb la, l'Estat està obligat ael domini públic marítim terrestre, que són elsque estiguin formades o es formin per causes naturals en el mar territorial o en les aigües interiors dels rius, fins on es facin sensibles les marees. Per tant, aquests terrenys que previsiblement guanyarà el domini públic marítim terrestre seran inalienables, imprescriptibles i inembargables.En la mesura que aquests béns són públics, laestableix així mateix que tant la zona maritimoterrestre, igual que les platges, la mar territorial i els recursos naturals de la zona econòmica i la plataforma continental, estan regulats per la Llei de Patrimoni de l'Estat i elper a la seva administració, defensa i conservació.No obstant això, l'expert vulcanòleg de l'Il·lustre Col·legi de Geòlegs,, ha explicat a Europa Press que els terrenys privats que quedin sota de la colada volcànica sí que seguiran sent dels seus propietaris., precisa.Barrera explica que ara depèn de les administracions què fer amb aquestes propietats: si intercanvien els terrenys als seus propietaris amb altres de nous, si construeixen un nou poble per reubicar els afectats, en definitiva, queda unper davant. En la seva opinió, el més "barat" és construir un petit, amb cases noves i que s'atorguin metres quadrats similars als que els propietaris tenien abans de l'erupció.​​

