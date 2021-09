Una coalició unionista passa a governar Cambrils

Oliver Klein, líder del(NMC), s'ha convertit aquest dimecres en alcalde de Cambrils, desbancant la republicana Camí Mendoza, que governava amb Junts i amb el partit de Klein. El nou govern local ha rebut els vots del PSC, el PP, Cs i dos regidors no adscrits.El nou govern de la localitat ha repartit les regidories entre els tretze signants que van fer prosperar lad'aquest dimarts. Tots els regidors de NMC, que pertanyien al govern sortint,a excepció d'Oliver Klein, qui s'ocuparà únicament de l'alcaldia.Elliderarà lesestarà al capdavant de, i els'encarregarà d'. En el cartipàs presentat aquest dimecres s'hi inclouen els dos regidors no adscrits, que tindran responsabilitats en Seguretat Ciutadana i Cultura.Amb relació a cada regidoria, des de les files socialistes, Ana López assumirà Recursos Humans; Josep Maria Vallès, Serveis Generals i Medi Ambient; Yolanda Quílez, Benestar, Drets Socials i Salut; i Íngrid Duch, Ensenyament, Igualtat i Polítiques Actives d'Ocupació. Es tracta de regidories on el partit del PSC té experiència d'anteriors mandats. Arran de la moció de censura, Ciutadans s'estrena en posicions de poder al govern cambrilenc.D'aquesta manera, Juan Carlos Romera, Santi Gámez i Yolanda Burgos treballaran en Promoció Econòmica i Participació, Contractació i Govern Obert, i Turisme, respectivament. El popular David Chatelain recuperarà la regidoria d'Hisenda que havia ocupat durant el mandat 2011-2015, mentre que els regidors no adscrits Patricia de Miguel i Josep Maria Artigau aconsegueixen les regidories de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, i la de Cultura i Festes.Per la seva part, els edils de NMC Enric Daza i Natalia Pleguezuelos mantenen les regidories d'Urbanisme, Activitats i Obra Pública, i Joventut i Esports, dos departaments que van assumir a l'inici del mandat 2019-2023 en l'anterior pacte de govern.Després que la moció de censura contra l'alcaldessa republicana Camí Mendoza prosperés amb tretze vots a favor i vuit en contra, tant ERC com Junts per Cambrils passen a l'oposició durant el pròxim any i mig. En un, el govern sortint va anunciar que faria una oposició fiscalitzadora.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor