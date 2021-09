L'unionisme evita la reprovació de Colau pels macrobotellots

Els comuns veuen "politiqueria" en la proposta de reprovació

Colau: "La gent està cansada de partidisme"

El ple extraordinari desobre elsha rebutjat reprovar la gestió del govern d'. La proposta d'no ha prosperat ja que els dos grups del govern, elsi el, hi han votat en contra i la resta de l'oposició s'ha abstingut. Els dos grups proposants han destacat que el dispositiu de seguretat durant les nits de les festes de lava ser un "fracàs" i han acusat l'executiu municipal de fer una "renuncia competencial absoluta".i la regidora no adscrita han responsabilitzat tant l'executiu Colau com el de la Generalitat dels macrobotellots i han carregat contra els grups proposants per un "exercici hipòcrita", ja que els seus partits formen part del govern."La sensació que tenim és que Barcelona se'ns està escapant de les mans. També constatem que el dispositiu de la Mercè ha fracassat", ha dit el regidor d'ERCdurant la seva intervenció. Coronas també s'ha mostrat preocupat per les reaccions polítiques que van seguir els aldarulls del cap de setmana i ha advertit que si es genera un problema d'ordre públic és "per una mala previsió". "Barcelona no estava preparada pel que va passar", ha lamentat. A banda, el regidor ha acusat el govern municipal de renunciar a les seves competències. "No deixarem de ser propositius però avui toca denunciar una actuació absolutament defectuosa d'aquest govern", ha indicat.Al seu torn, la portaveu de Junts,, ha assenyalat que la situació de seguretat a la ciutat "comença a ser una emergència" i ha citat el cas de les festes de la Mercè com "la punta de l'iceberg" del problema. "Quan vostès van entrar a governar era el setè problema, i ara és el primer", ha reblat al govern de Colau. "Cap alcalde abans de vostè havia dimitit de fer-se responsable de la seguretat a Barcelona", ha afegit. En aquesta línia, Artadi ha exigit als partits de l'executiu municipal que "marxin" si no volen "assumir responsabilitats". La representant de Junts ha carregat contra l'alcaldessa però també contra els tinents d'alcaldia. A aquest últim li ha retret que prometés que no hi hauria "impunitat" quan avui "està deixant desprotegida la ciutadania".El regidor dei tinent d'alcaldia de Cultura, Jordi Martí (Barcelona en Comú), ha condemnat els actes vandàlics i ha expressat el suport a tots els afectats. "Ens hauria de fer reflexionar com a partits i com a societat per donar respostes profundes", ha apuntat. Martí ha assegurat que no entén el sentit del ple extraordinari i ha titllat el moviment d'ERC i Junts de "politiqueria". Sobre la proposta dels dos grups, ha dit que no li ha estranyat per part de Junts perquè "" però en canvi ho ha lamentat d'ERC.El tinent d'alcaldia de, Albert Batlle, ha intervingut en nom del grup socialista. Batlle ha coincidit amb els grups proposants que no es pot permetre "el desordre" però ha explicat que el fenomen dels botellots és "complex". Batlle ha reconegut que requereix accions immediates però alhora ha volgut remarcar que s'està treballant amb "lleialtat institucional" amb el Departament d'Interior i ha destacat la col·laboració entre els Mossos i la Guàrdia Urbana. "Els demano sentit de ciutat", ha dit dirigint-se als grups proposants.D'altra banda, ha negat que hi hagi impunitat i ha dit que s'han fet 66 detencions en relació als fets del cap de setmana. També ha promès que s'incrementaran els controls de la venda d'alcohol i les inspeccions i ha assenyalat que s'aplicaran les sancions previstes. Amb tot, també ha matisat que la solució no només serà "policial" i ha afirmat que cal un abordatge "integral", que compti amb tots els sectors implicats. Tant Batlle com Martí ha apel·lat a lai han assegurat que aquesta ha existit durant el cap de setmana passat.L'alcaldessatambé ha volgut intervenir durant el ple extraordinari i ho ha fet per agrair la tasca de lai elsi per avalar la feina feta tant per part de Batlle, com per part de Martí i Collboni. A més, ha agraït també el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, amb qui ha mantingut contacte diari. "La ciutadania està molt cansada de lluites partidistes", ha dit dirigint-se als grups municipals d'ERC i Junts. A més, ha recordat que no només hi ha hagut botellots o aldarulls a Barcelona i ha citat el cas de. "Només conjuntament ens en sortirem", ha conclòs.

