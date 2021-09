El Barça, enfonsat: gairebé el mateix límit salarial que l'Espanyol

Els límits salarials de la Lliga per a la temporada 21/22 Foto: Europa Press

La dramàtica situació econòmica delno és cap secret. La-així s'hi va referir- de la junta presidida pers'ha fet més evident aquest dimecres després que la Lliga hagi fet públics elsdels clubs de primera divisió per a la. El club blaugrana es troba en setena posició, amb, i només supera aper 20 milions.En concret, els diners que el Barça pot destinar a pagar els sous de la primera plantilla, passant dels 382,71 de la temporada passada als 97,942 actuals. Per fer-se una idea de la magnitud de la situació econòmica, qui té més pressupost, el, se situa en els-gairebé 300 més que la temporada passada-.Per sobre del club blaugrana, a més, també tenen més límit salarial el, l', el, lai l'. L'Espanyol és el primer club per sota dels blaugranes, amb un marge salarial de 77,873 milions d'euros. Amb les dades sobre la taula, tot i que la Lliga afirma que sí que era possible, es fa evident com n'era de complicada la continuïtat dei la possibilitat de tancar​​

