Mor Antonio Gasset, referent històric de la crítica de cinema a la televisió

El director, guionista, presentador de televisió i periodistaha mort aquest dimecres a l'edat de 75 anys. Conegut per ser una de les veus cinèfiles més importants dels últims temps, Gasset és immensament conegut i reverenciat pels seus 12 anys al capdavant del programadeVa ser el responsable de l'etapa més brillant de l'espai cinematogràfic, que el va catapultar en ser un dels referents per a molts dels amants del setè art de tot l'Estat.Tot i ser conegut pel seu rol com a crític de cinema, presentador de televisió i periodista, Gasset va arribar a formar part de diversos repartiments de pel·lícules posteriors a la Transició.. La seva tasca com a divulgador de cinema ha estat la referència per a desenes de nous crítics de tot l'Estat, que citen la tasca educativa i lúdica de Gasset en la seva passió pel cinema. El seu humor àcid i la seva picaresca , sumat al seu to i a les seves píldores, han convertit Gasset en una referència en el món de la crítica però també en una icona de mems que van catapultar programes com

