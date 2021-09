Així pots eliminar les imatges duplicades del mòbil en menys d'un minut

Les càmeres dels telèfons mòbils han modificat completament el paradigma de la fotografia. Abans, els carrets limitaven les possibilitats a l'hora de prendre cada imatge, tenint en compte que es necessitava revelar cada foto de manera individual. Ara, incloses les noves càmeres, els dispositius mòbils permeten fer centenars de fotografies en minuts, amb opcions com les ràfegues. Els telèfons, actualment,, un fet que dona una perspectiva de capacitat il·limitada. La realitat, però, és completament el contrari.Tots els dispositius tenen una capacitat màxima de memòria, encara que sigui molt alta --. És per això que la majoria d'usuaris es troben, en un moment o altre, amb el problema de falta d'espai per emmagatzemar els arxius del mòbil. Un d'aquests problemes radica en les fotografies fetes amb les càmeres d'última generació dels dispositius, que generen imatges de molt pes. Encara es genera un problema major quan aquestes fotografies es fan a través d'altres aplicacions, com, que dupliquen les imatges quan les envies o les penges a la xarxa social.Existeixen aplicacions i trucs molt fàcils per poder alliberar tot aquest espai inútil del telèfon en menys d'un minut.per exemple, permet detectar les fotografies publicades a través de totes les xarxes; les identifica i et permet esborrar-les. Tot i això, no és l'app més completa per a poder gestionar l'acumulació d'espai. La millor ésun escàner exhaustiu de les imatges del dispositiu que detecta les duplicades, les inútils o les que són directament brossa.Es pot descarregar des d'iOS i des d'Android i és completament gratuïta. La seva principal funció és la d'escanejar tot el mòbil, identificar aquestes fotografies idèntiques, similars o considerades errònies, i les selecciona totes. Llavors l'usuari, una vegada fet aquest triatge, pot esborrar-les completament del seu dispositiu. Centenars de megues alliberats.Es poden eliminar, permetent així una neteja a fons. Cal donar-li permisos a l'aplicació per penetrar les galeries dels mòbils, però no necessita més informació ni cap accés extra.​​

