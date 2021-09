Els tres grups que tindran les autovies gratuïtes quan siguin de pagament

El govern espanyol preveu implantar un sistema de, tal com planteja el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que l'executiu de Pedro Sánchez va remetre fa uns mesos a Brussel·les. El document assegura que abans buscarà l'acord social i polític per avançar cap al model que "d'" i sota el principi "qui contamina paga".El govern espanyol ressalta en el document que l'Estat té una xarxa estatal de, dels quals uns 12.000 pertanyen a carreteres d'alta capacitat, amb unesi que "no es possible que siguin assumits de manera directa pels recursos pressupostaris".D'aquesta manera, considera que totes les autovies hauran de ser de pagament a partir del 2024 per poder afrontar les. La intenció és, tal com va assegurar el director de la DGT, Pere Navarro, que "qui ho utilitza, ho paga". Però en qualsevol cas, hi haurà, tal com va explicar ell mateix:Qui faci el trajecte per anar i tornarQui faci el trajecte per anar i tornarQui faci el trajecte per​​

