Colau es compromet a crear una figura de coordinació per millorar la neteja de la ciutat

"Han suspès en neteja"

El ple deha acordat posar fil a l'agulla a lade l'espai públic. El plenari -que s'ha fet al Saló de Cent, per respectar les mesures anticovid- ha aprovat per unanimitat una proposta deque insta el govern a crear la figura d'unque vetlli per garantir el compliment de la neteja de la ciutat i la feina que fan les empreses responsables del contracte de neteja.A més, també s'elaborarà un pla de xoc per revertir "la situació de degradació, manca de manteniment i neteja dels carrers, places i parcs de la ciutat, tot identificant els punts negres de cada barri i reforçant i reordenar els serveis de neteja i recollida de residus." La proposta de Junts ha comptat tant ambcom també del govern.A més, el text aprovat també preveu que es destini "de forma immediata" tots els recursos necessaris per eliminar les plagues de rates detectades i denunciades per veïns en punts comelselo el, entre altres.El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica,, ha reconegut que hi ha marge de millora. "Hem de reconèixer que no és suficient", ha dit sobre el servei actual. Per això s'ha compromès a treballar per "revertir" la situació "el més aviat possible". "No podem esperar al març quan arribi la nova contracta, ens hem de posar a treballar", ha admès.En aquest sentit, ha recordat que la neteja és un àmbit integral que engloba accions tan variades com ara fer-se càrrec delPer aquest motiu, ha afegit, l'estratègia també ha de ser "integral" i ha d'haver-hi un coordinador que "ajudi" en totes aquestes accions.Durant la seva intervenció, la ponent de la proposició,(Junts) ha criticat la "inoperància" en la gestió municipal de la neteja i ha parlat de la brutícia i la manca de manteniment als carrers i espais diversos de la ciutat. Per tot plegat, ha agraït també al regidor Badia que hagi reconegut que cal millorar la neteja de Barcelona. Per la seva banda el regidor(ERC) ha afirmat que "costa trobar un punt a la ciutat en què Barcelona no estigui bruta".ha parlat de "degradació" i ha indicat que cal prendre mesures mentre que elha indicat que la percepció és que la situació de brutícia es reprodueix "a tota la ciutat". "Han suspès en neteja", ha etzibat el regidor popular. Al seu torn,ha assegurat que "és una obvietat que Barcelona és una ciutat bruta i deixada". La regidora no adscrita,, ha apuntat que hi ha una manca de control per part del govern municipal.

