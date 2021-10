«Truca a la porta»: conscienciar i detectar la soledat en gent gran

El programa Sempre Acompanyats

La soledat, una realitat ineludible

Laés un dels grans problemes vinculats a la. Amb l'objectiu de detectar possibles situacions de soledat no desitjada, la Fundació la Caixa torna a impulsar l'acció “”. Forma part del programaque, després d'una primera edició en ciutats com, amplia l'acció en noves localitats comLa iniciativa neix amb la voluntat de conscienciar sobre la realitat de la soledat i la. A més, s’obre a la ciutadania per captar voluntaris, detectar situacions de soledat i reivindicar la tasca de les entitats que treballen al territori.La campanya “Truca a la porta” estarà activa durant el mes d’octubre als espais públics d’aquestes ciutats. El telèfon de contacte tant per participar-hi com per alertar d’una possible situació de soledat és el 900 223 040, de dilluns a divendres, de 9.00 a 17.00.El programa Sempre Acompanyats considera lesi parteix de les seves necessitats, els seus interessos i les seves capacitats per ajudar-les a afrontar la seva pròpia situació de soledat mitjançant el foment de relacions socials significatives i el reforç de les fortaleses personals.El programa es porta a terme a 14 ciutats d'arreu de l'Estat i l’últim any ha atès més de 660 persones. S’hi han implicat 379 entitats vinculades als barris on s’implementa i hi participen més deEli l’provocat pel context d’emergència sanitària ha pogut agreujar les situacions de soledat en la gent gran. Segons una enquesta en línia feta durant el confinament i dirigida a persones que participen en el programa de Gent Gran de la Fundació ”la Caixa”, la prevalença de la soledat se situava en el 54%.Es tracta d’una xifra a l’alça en comparació amb la prevalença detectada en l’enquesta que es va fer en el marc del programa Sempre Acompanyats el 2018, que estimava en el 39,8% la soledat emocional i en el 29,1% la soledat social en aquest col·lectiu. A més, l’últim estudi dut a terme per l’entitat revela que més del 34% de les persones enquestades reconeixen haver tingut pensaments negatius durant la pandèmia i haver sentit tristesa, ansietat i malestar.El programa de Gent Gran de la Fundació ”la Caixa”, amb més de cent anys d’història, té com a objectiu estratègic abordar els nous desafiaments que es presenten en la vellesa i, en aquesta línia, ha llançat l’informe El repte de la soledat en la gent gran. Es tracta d’una publicació composta de dos volums: el primer planteja reflexions per avançar en el coneixement de la soledat i inclou diferents mirades des de l’àmbit acadèmic (la salut, la demografia, la gerontologia…); el segon recull la metodologia d’intervenció avaluada i consolidada als diferents municipis del territori espanyol en els quals es desplega el programa Sempre Acompanyats.En el conjunt de l'Estat, les persones més grans de 65 anys representen eli la previsió és que aquest percentatgeel 2068.