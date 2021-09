Per què hi ha llargues cues a les gasolineres del Regne Unit?

Les estacions de servei delestan al límit pels problemes de subministrament de gasolina. La situació és tan crítica que el govern de Boris Johnson ha demanat a l'exèrcit que activi conductors militars de camions de combustible per si cal ajudar a abastir les benzineres.Dues de cada tres benzineres no tenen combustible, i el 90% estan sota mínims. L'escassetat afecta sectors com el del taxi de Londres, que demana que es prioritzi subministrar-los combustible com a sector essencial.L'executiu britànic ho nega i assegura que hi ha combustible però està bloquejat a les refineries. El cert és que no hi ha prou camioners per abastir les benzineres, i una de les raons és que falten visats per a conductors estrangers. En donaran 5.000 més, però els transportistes calculen que en calen 100.000.El govern de Johnson ha ampliat les llicències que permeten als conductors transportar combustible. Fins que "la demanda torni als nivells normals" demana que la ciutadania sigui "assenyada" en omplir el dipòsit.​​

