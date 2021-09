El secretari de Mitjans augura un embat per garantir el català a la llei de l'audiovisual

Calviño esquiva compromisos amb el català

El secretari de Mitjans de Comunicació, Oriol Duran, ha demanatal sector davant la reforma de la. "La llei l'hem de fer amb el sector, no l'ha de fer el Tribunal Constitucional", ha precisat durant la inauguració del(MAC) a Granollers.Per Duran, la nova regulació ha de donar resposta als "reptes" d'un sector que ha patit molt directament la pandèmia. Segons el secretari de Mitjans de Comunicació,que el, un "embat" que augura que s'haurà de "lluitar" i on hi caldrà "tothom"."Sembla que el català no sobreviurà a l'audiovisual, creiem que no és del tot cert", ha reflexionat el secretari de Mitjans. Segons Duran, el català ha sobreviscut a coses "molt pitjors", però reconeix que hi ha "grans reptes" que caldrà posar per davant. La vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, ha esquivat concretar xifres i percentatges per a les llengües cooficials a la nova llei de l'audiovisual espanyola. És una de les principals reclamacions des del Govern de la Generalitat i des dels principals partits independentistes.D'altra banda, Calviño ha volgut deixar clar que "escoltarà amb molta atenció els diferents punts de vista, inclòs el de la Generalitat". Com va explicar NacióDigital, ara per ara existeixen negociacions entre el Govern i la Moncloa per encaminar aquesta nova normativa per a l'audiovisual que afectarà significativament la indústria catalana.

