Vídeo | Shakira i el seu fill, atacats per senglars a Collserola

Ni els famosos s'escapen de la nova. Aquest dimarts,ha penjat unes stories al seu compte personal d'Instagram on relata el seu "" amb dos senglars mentre passejava amb el seu fill Milan pelAmb la-tot i que amb un vídeo editat de caire còmic-, la cantant colombiana mostra l'estat de ladesprés de l'atac: "Mireu com m'han deixat la bossa dos senglars que ens han atac al parc -de Collserola-.". La parella del futbolista del Barçaafegeix sota una música de documental: "S'emportaven la bossa amb el meu telèfon cap al bosc, però al final l'han deixat quan m'hi he enfrontat".Tot seguit, Shakira aixeca el cap i, amb un to més alleugerit, exigeix al seu fill: "". El primogènit però, indiferent, marxa donant-li l'esquena mentre l'artista es queda amb el seu gos que ensuma el flaire de les bèsties de Collserola.Cal recordar que aquest estiu, durant el mes d'agost i amb pocs dies de diferència,. El primer episodi va tenir lloc al mirador de Montbau mentre una dona feia un pícnic. El segon a Vallvidrera, quan quatre senglars van rodejar una parella i els seus tres fills mentre intentaven arrancar-los les bosses que duien després d'anar a veure els Perseids. En veure que no podien, un d'ells va mossegar-li la cama al pare deixant-li una marca de cinc centímetres de profunditat

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor