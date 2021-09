Les pimes pateixen un augment del 119% dels preus de matèries primeres, segons Pimec

Unha registrat un augment de preus "significatiu" dels aprovisionaments de les matèries primeres des de principis d'any, amb unaUn 81% de les companyies ha intentat negociar una modificació de preus, la majoria sense resultats, i un 71% ha pogut repercutir aquest increment als clients. De totes maneres, el 89,1% de les empreses ha hagut de reduir marges, així com endarrerir comandes (30%) o augmentar estocs (27,5%). En aquest context, un 60,1% de les pimes catalanes proposeni un 12,7% reclamen facilitar finançament públic a les empreses perquè puguin aprovisionar-se.Un 94,2% de les petites i mitjanes catalanes ha experimentat augments de preus "significatius" dels aprovisionaments de matèries primeres, components i serveis de transport des de principis d'any, segonselaborat per Pimec. El 88,5% d'aquestes companyies ha patit augments superiors al 10%, un 52,4% ha experimentat pujades d'entre el 10% i el 50%, i un 24,4% ha duplicat els preus.El creixement ha estat generalitzat a totes les pimes del territori. Girona és la demarcació on més estan patint les pimes, si bé, del 183,6% i del 143,9%, respectivament. A Barcelona, un 81,5% de les companyies han estat afectades per l'increment dels preus, amb una pujada mitjana del 87,7%.Les tensions en els subministraments han afectat pràcticament tots els sectors d'activitat de la indústria i la construcció, així com els serveis de transport, entre els quals, entre altres. Un 54,6% de les pimes ha assenyalat importants increments en els metalls ferris, com el ferro i l'acer, i un 41,9% en els no ferris, com l'alumini o el coure. Un 42,5% de les empreses també ha destacat els notables augments de preus dels plàstics i un 31,3% ha detectat alces de preus significatives en els combustibles i el cartó.Davant aquesta situació, un 81% de les empreses ha intentat negociar una modificació dels preus, tot i que un 45,7% no ha obtingut resultats. Així mateix,, però la majoria ho ha fet de manera reduïda. En tot cas, un 89,1% de les pimes ha patit una reducció dels marges a conseqüència dels increments dels preus dels aprovisionaments.En aquest context, un 60,1% de les empreses és partidària d'afavorir la producció i importació de primeres matèries i components a Europa. En aquest sentit s'ha pronunciat també el secretari d'Empresa i Competitivitat,, que ha assegurat que l'increment del cost del transport i les matèries primeres es pot interpretar, a mitjà termini, com una "oportunitat" per relocalitzar una part de la indústria.

