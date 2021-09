L'esperançador pronòstic per a la tardor d'una viròloga del CSIC

Altres notícies que et poden interessar

Les previsions de l'de la viròloga, una coneguda investigadora del CSIC, solen ser prudents i advertir dels riscos. Ara, però, l'experta ha canviat el to i ha anticipat un escenari positiu per a la tardor."Estem en una situació molt millor que abans i a Espanya s'ha vacunat amb molt de cap, molt millor que altres països europeus que han tingut el mateix nombre de dosis", ha assegurat en una entrevista a la cadena Cope en què ha celebrat que els grups de risc estiguin "molt vacunats".Ara l'important per entendre si la pandèmia es descontrola, creu l'experta, és el percentatge de malalts greus, d'hospitalitzats i morts per la Covid. "No perquè saturin el sistema, sinó perquè encara no tenim una bona idea d'a quantes persones no els funciona bé la vacuna ni de com de greument emmalalteixen", argumenta. La reputada viròloga creu que, també per a la variant Delta, i creu "molt difícil" que una nova variant del coronavirus aconsegueixi escapar a les vacunes.L'advertiment de l'experta és que cal anar a llocs tancats amb una bona qualitat de l'aire. "Que es ventili adequadament, que hi hagi filtres adequats. Això ha de ser l'arquitectura del futur. Igual que fa un segle es va apostar per l'aigua potable", ha indicat.

