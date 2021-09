Calviño esquiva comprometre's a blindar el català a la nova llei de l'audiovisual

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

Calviño ha fet aquestes manifestacions a la sessió de control del Congrés en resposta a una pregunta del diputat d'ERC, que ha advertit que "si no hi ha una negociació clara i no s'accepten els termes que reclama la Generalitat i el sector audiovisual català", ERC "votarem en contra" de la llei. "No estem demanant res complicat", ha dit, i "per a Catalunya tenir una llei audiovisual que asseguri la supervivència i la producció en català és indispensable per salvaguardar el futur de la llengua"."Reclamem que un 10% sigui la meitat destinada a les llengües cooficials de l'Estat", ha dit Álvarez, que li ha demanat que no doni l'esquena al sector audiovisual català i no es quedi amb la xifra d'un 5%, que és l'estipulada en l'esborrany de la nova legislació. "Lluitarem per una llei que garanteixi la supervivència", ha dit, perquè "ells –assenyalant als escons de la dreta- volen exterminar el català".