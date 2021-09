Els comuns veuen «feblesa» al Govern però demanen blindar la taula de diàleg

"Ladel Govern pot ser la feblesa dels catalans. Ens juguem moltíssim a la". Amb aquesta afirmació, la presidenta del grup parlamentari dels comuns,, ha assenyalat la situació de debilitat amb la qual el Govern s'ha assegut a la taula per abordar el conflicte polític amb el govern espanyol un cop Junts ha deixat vacants les seves cadires. Tot i això, els comuns consideren que cali que la detenció i posterior posada en llibertat dea Sardenya és la constatació que cal avançar en el diàleg.De fet, és en aquest context queha tornat a insistir en la importància de la, que ha estat arraconada pel PSOE i que els comuns aspiren a portar a la taula de negociació. I és que, ha avisat Albiach tot adreçant-se a Junts, la interlocució portarà, "fins i tot per a aquells que no hi creuen i la volen fer descarrilar".La líder dels comuns al Parlament ha tornat a desgranar quina és la seva proposta per encarrilar el conflicte entre Catalunya i l'Estat:, reconeixement de, noui ampliació del marc competencial. "Aquestes conquestes no ens allunyen de l'horitzó, ens apropen a l'horitzó del referèndum pactat i de la República plurinacional d'Espanya", ha defensat.En tot cas, Albiach ha burxat en la divisió entre socis i li ha recordat que només han fet falta cent dies perquè des de Junts l'hagin deixat de, acusat de ser uno que la presidenta del Parlament,, hagi titllat la taula de diàleg d'"eslògan" i defensat la unilateralitat. "La sensació és de trencadissa, de desgovern. El Govern el podran estirar tant com vulguin, però vostès no estan a l'altura del que Catalunya necessita i mereix.i no ensopegar amb la mateixa pedra", ha deixat anar.Més enllà d'anar "sol" a la taula de diàleg, Albiach ha retret al president de la Generalitat que parli dei avali projectes com els, elo laugmentant en 20 milions el fluxe de passatgers, fet que considera que és incompatible amb preservar el medi ambient. També ha lamentat que es vesteixi de pla de xoc social de 700 milions el que era un "repartiment dels diners enviats per l'Estat".Albiach ha ofert el seu grup com a alternativa. "Davant d'un Govern de la Generalitat que és, nosaltres al Parlament hem de ser emprenedors", ha reivindicat. Entre les propostes que ha llançat: un, una aposta que arriba després de setmanes marcades pels polèmics botellots.

