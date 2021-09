i el líder del PP,, s'han esbatussat aquest dimecres a laper la detenció de Carles Puigdemont a Sardenya. Casado ha preguntat al líder socialista side dur a l'estat espanyol el dirigent independentista o si, pel contrari, "continuarà torpedinant la justícia" amb els indults i amb l'actitud de l'advocacia de l'Estat.El líder de l'oposició ha etzibat contra el president espanyol referint-se a les paraules del president de la Generalitat,, que ahir es va fer fort enSegons Casado, només per això Sánchez ja s'hauria d'aixecar de la taula de diàleg. "Està clar que el seu projecte per a Espanya -ha dit- és romandre en el pdoer al preu que sigui pactant fins i tot amb els que volen trencar".Pedro Sánchez ha respost a Casado sense fer cap referència al cas de Puigdemont i desviant el debat cap a la situació econòmica i social, assegurant que el seu executiu téque es basa en una "recuperació justa". Sánchez ha afirmat que la ciutadaniade l'estil d'oposició del PP, basat "en els crits, la bronca i els insults". Sánchez ha preguntat a Casado sobre els problemes que, segons ell, preocuoen els espanyols: "Estan a favor de validar l'acord de pensions pactat amb els agents socials?".Sánchez ha protagonitzat també, que ha afirmat que l'episodi de la detenció de Puigdemont a l'Alguer demostra que l'Estat. "Li pregunto -ha dit- si el poder judicial espanyol que abandera el feixisme, el deep state espanyol, els fa un pols i ells són els que decideixen que passa a Espanya". En aquesta línia,com a solució al problema a Catalunya per tenir "els catalans calladets durant uns anys mentre segueixen utilitzant Catalunya com a excusa per rascar vots a la dreta".En la seva resposta, Sánchez ha recordat que ell és un aficionat a la NBA i que en aquests moments al bàsket nord-americà hi ha una polèmica perquè alguns jugadors no es volen vacunar. "Una estrella de la NBA diu que no es vol vacunar perquè hi ha unaper vacunar els negres i connectar-los a un ordinador que té un pla satànic"., ha dit Sánchez, perquè "Espanya és un país democràtic amb un estat social i de dret, ho diuen els rànquings internacionals". "Vostès parles de molts percentatges, peròun diàleg i no vol unilateralitat, i aquest 80% és el que defensa aquest govern".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor