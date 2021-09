Salut mantindrà una vintena de punts de vacunació oberts

Passaport Covid per "obrir"

Elha començat a tancar alguns delsmassius de lai altres espais, com centres cívics, per adaptar l'estratègia d'inoculació al context actual. La Farga de l'Hospitalet de Llobregat i la Facultat de Geografia i Història de Barcelona són alguns dels que tanquen aquesta setmana. Amb un 72% de la població amb la pauta completa, l'objectiu és arribar a les persones que encara no s'han vacunat i per això Salut deixarà 21 punts oberts amb la idea sobretot que els equips es desplacin en llocs on faci falta.La secretària de Salut Pública,, ha explicat aquest matí l’inici de l’estratègia d’optimització progressiva dels punts de vacunació poblacional a un d’aquests punts, el de la Farga de l’Hospitalet. "Comença el canvi de fase de vacunació en què ens centrarem en continuar augmentant la cobertura vacunal mitjançant estratègies de proximitat", ha dit la secretària.Així, el dispositiu de vacunació massiva de la Covid-19 habilitat fins ara a, s’adapta per prioritzar l’accessibilitat des de la pròpia comunitat de les persones encara no vacunades. Bona part d’aquestes accions comunitàries consistiran, com ha explicat Cabezas, a apropar-se a aquesta població que pot tenir una "necessitat" que Salut s'acosti al lloc on viuen i expliqui "en persona per què cal vacunar-se”.Cabezas ha fet una nova crida a que es vacuni la gent que encara no ho ha fet: "És importantíssim que es vacunin, perquè tenim tots elsi també aquests punts de vacunació específics disponibles per administrar primeres i segones dosis. I tot aquest teixit de proximitat al voltant de l’atenció primària".Cabezas ha assenyalat que la idea delés poder "obrir activitats" que ara estan tancades, com les discoteques, per "posar una capa més de seguretat" i no per "restringir" sectors que ja funcionen. "No es tracta de tancar el que està obert sinó de possibilitar obrir entorns que fins ara no han tingut les condicions per fer-ho", ha respost Cabezas preguntada en una atenció als mitjans si es plantegen aplicar el certificat en altres activitats a part de l'oci nocturn. D'altra banda, la secretària de Salut Pública preveu que elestudiï ampliar l'aforament en les competicions esportives a l'aire lliure, després que el Consell Interterritorial n'hagi eliminat les restriccions.El Procicat va ampliar aquest dimarts els aforaments en competicions esportives en grans espais, que passen del 40% al 60%, i del 30% al 40% en el cas d'equipaments tancats. Aquest dimecres el Consell Interterritorial, amb eli les comunitats autònomes, han aprovat ampliar l'aforament al 100% a l'aire lliure i ampliar-lo al 80% en pavellons coberts.Salut ha declarat 14 hospitalitzats menys a causa de la Vovid-19 en les darreres hores (450) i 14 crítics menys ingressats a les, que passen de 170 a 156. En paral·lel, s'han notificat 629 nous contagis confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 911.552. L'Rt puja tres centèsimes i se situa en 0,93 i el risc de rebrot s'incrementa en dos punts, fins a 60. S'han notificat 4 morts en les últimes hores i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 23.895. El 2,10% de les proves que s'han fet en la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 67,86 a 67,35, mentre que a 7 dies puja lleugerament de 29,80 a 29,90.

